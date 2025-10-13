Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя

Биньямин Нетаньяху подарил Дональду Трампу золотого голубя мира

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу золотого голубя мира. Фотографию политиков публикует Telegram-канал «9 канал Израиль».

На размещенном кадре Нетаньяху преподносит американскому лидеру золотую статуэтку птицы. Известно, что Трамп прибыл в Израиль ради встречи с Нетаньяху.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета по пути в Израиль назвал завершение войны в Газе «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Ожидается, что в ходе своего визита в страну президент США встретится с семьями освобожденных заложников и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.