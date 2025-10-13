Спорт
14:02, 13 октября 2025Спорт

Роднина отреагировала на желание российского вратаря играть за сборную Норвегии

Роднина призвала не осуждать Хайкина за желание играть за сборную Норвегии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на желание российского вратаря норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина играть за сборную Норвегии по футболу. Об этом сообщает Metaratings.

Она призвала не осуждать футболиста. «У нас что ли так мало людей, которые меняют гражданство по разным причинам? Вы же ничего не говорите про айтишников или остальных людей. Надо быть более объективным к спортсменам», — заявила Роднина.

Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии.

30-летний Хайкин родился в Израиле и выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в английском «Бристоль Сити», но матчей там не провел. Ранее он играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль».

