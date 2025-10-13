Биржевые цены на топливо в России достигли максимума

Цены на бензин Аи-92 и дизтопливо достигли максимумов на Петербургской бирже

По итогам торгов в понедельник, 13 октября, цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо на Петербургской бирже достигли 74 167 рублей за тонну и 73 551 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Первое значение приблизилось к рекордному в истории биржи, а второе стало максимальным с сентября 2023-го. Бензин Аи-95 подешевел на 0,33 процента, до 80 031 рубля за тонну.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заверил, что проблемы с обеспечением топливом, наблюдающиеся в десятках регионов страны, будут решены в ближайшее время. При этом в ходе выступления на заседании Госдуме чиновник признал, что «сейчас складываются определенные ограничения снабжения».

До этого в Минэнерго указали, что мораторий на обнуление топливного демпфера в стране, введенный президентом страны Владимиром Путиным до мая 2026 года, позволит стабилизировать ценовую ситуацию на бирже.

Речь идет о том, что без моратория при достижении определенного уровня биржевых цен производители топлива лишались права на компенсации из бюджета. Поскольку было понятно, что удержаться в необходимых границах они уже не смогут, возникала ситуация, что у нефтяников не оставалось повода стараться ограничивать стоимость нефтепродуктов.

До этого временным фактором, пусть и влияющим на инфляцию, ускорившееся повышение розничных цен на бензин назвала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.