Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 13 октября 2025Экономика

Биржевые цены на топливо в России достигли максимума

Цены на бензин Аи-92 и дизтопливо достигли максимумов на Петербургской бирже
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам торгов в понедельник, 13 октября, цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо на Петербургской бирже достигли 74 167 рублей за тонну и 73 551 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Первое значение приблизилось к рекордному в истории биржи, а второе стало максимальным с сентября 2023-го. Бензин Аи-95 подешевел на 0,33 процента, до 80 031 рубля за тонну.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заверил, что проблемы с обеспечением топливом, наблюдающиеся в десятках регионов страны, будут решены в ближайшее время. При этом в ходе выступления на заседании Госдуме чиновник признал, что «сейчас складываются определенные ограничения снабжения».

До этого в Минэнерго указали, что мораторий на обнуление топливного демпфера в стране, введенный президентом страны Владимиром Путиным до мая 2026 года, позволит стабилизировать ценовую ситуацию на бирже.

Речь идет о том, что без моратория при достижении определенного уровня биржевых цен производители топлива лишались права на компенсации из бюджета. Поскольку было понятно, что удержаться в необходимых границах они уже не смогут, возникала ситуация, что у нефтяников не оставалось повода стараться ограничивать стоимость нефтепродуктов.

До этого временным фактором, пусть и влияющим на инфляцию, ускорившееся повышение розничных цен на бензин назвала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости