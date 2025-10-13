Путешествия
09:01, 13 октября 2025Путешествия

В лесных зонах отдыха Финляндии нашли секс-игрушки и нижнее белье

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nikolay132 / Shutterstock / Fotodom

Путешествующие по лесам Финляндии люди начали натыкаться на секс-игрушки и интимные принадлежности в зонах отдыха. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Так, 8 октября жительница Канкаанпяя Кристина и ее мать отправились за грибами в лесную зону муниципалитета Сиикайнен, район Сатакунта, и увидели прибитый к дереву черный дилдо. Женщины не стали трогать предмет и продолжили путь.

А в сентябре путешествующая из города Мянтсяля девушка по имени Сари нашла на площадке для туристов между Сулкавой и Сялинкя мусорную кучу, состоящую из женского нижнего белья, лубрикантов, игрушек и юбок. О находке туристка сообщила полиции. «Во-первых, это мусор, которому не место в природе. С другой стороны, это ужасно, потому что по соседней дороге катаются дети на велосипедах», — подчеркнула Сари.

Сексопатолог Йонна Нярхи предостерегла путешественников от прикосновений к дилдо и посоветовала выбрасывать их только в перчатках. «Каждый должен наслаждаться своей сексуальностью, заботясь о других и поддерживая чистоту окружающей среды. Детей нужно оградить от таких вещей, это обязанность взрослых», — отметила эксперт.

Ранее российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео. После этого мужчине запретили посещать страну на 99 лет.

    Все новости