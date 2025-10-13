В РФС высказались о расследовании инцидента с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

Григорьянц: КДК РФС получил технические записи конфликта Сперцяна и Ндонга

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц высказался о расследовании инцидента с обвинениями в расизме капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он заявил, что заседание КДК состоится 16 октября, на него приглашены игроки и представители клубов. «У нас в распоряжении есть ряд письменных документов от обоих клубов с их позициями, а также видеоматериалы: мы запросили технические записи от "Краснодара" и "Ахмата", они их представили», — сказал Григорьянц.

Матч между «Ахматом» и «Краснодаром» прошел 4 октября и завершился победой «горожан» со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил африканца с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

После игры футболисты обменялись противоречивыми заявлениями. Ндонг настаивает на расистском оскорблении, а Сперцян утверждает, что сам подвергся оскорблению на португальском языке.