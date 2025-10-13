В российском регионе нашли дневник погибшей 14-летней школьницы

В Ивделе Свердловской области нашли дневник погибшей 14-летней школьницы

В Ивделе Свердловской области нашли личный дневник 14-летней школьницы, которую обнаружили без признаков жизни. Об этом пишет Ura.ru.

Подруга 14-летней школьницы рассказала, что в дневник, которые обнаружили близкие, девочка вносила очень личное. Туда она писала «о наболевшем, о проблемах», добавила собеседница издания.

О смерти 14-летней школьницы на Урале стало известно 7 октября. Девочка, как уточнялось, могла подвергаться травле в школе. Других данных о ситуации не приводилось.

