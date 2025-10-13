Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 13 октября 2025Россия

В российском регионе нашли дневник погибшей 14-летней школьницы

В Ивделе Свердловской области нашли дневник погибшей 14-летней школьницы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ивделе Свердловской области нашли личный дневник 14-летней школьницы, которую обнаружили без признаков жизни. Об этом пишет Ura.ru.

Подруга 14-летней школьницы рассказала, что в дневник, которые обнаружили близкие, девочка вносила очень личное. Туда она писала «о наболевшем, о проблемах», добавила собеседница издания.

О смерти 14-летней школьницы на Урале стало известно 7 октября. Девочка, как уточнялось, могла подвергаться травле в школе. Других данных о ситуации не приводилось.

Ранее в лицее поселка Октябрьский в Ульяновской области стало плохо 12-летней девочке. Школьницу доставили в медучреждение, где ей оказали медицинскую помощь, однако спасти девочку не удалось. Причиной смерти стала остановка кардиостимулятора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Женщина приняла представителей лотереи за мошенников и чуть не лишилась 81 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости