Всплеск продаж машин в России объяснили

«Автостат»: Рекордный рост продаж машин обусловлен грядущим повышением утиля

Всплеск продаж новых легковых автомобилей в сентябре на российском рынке обусловлен в том числе реакцией граждан на новости о грядущем повышении утилизационного сбора. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Суммарные объемы реализации новых легковушек в стране по итогам сентября выросли на 0,4 процента в сравнении с августовским показателем и достигли максимальной в 2025 году отметки в 122,7 тысячи единиц. Рекордные результаты на внутреннем рынке фиксируются третий месяц подряд, напомнили эксперты.

Сентябрьский прирост был во многом связан со стремлением граждан перестраховаться и приобрести автомобиль перед существенным удорожанием ряда популярных моделей, пояснил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Дополнительным фактором он назвал укрепление доллара и юаня к рублю.

Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич также считает, что новости о грядущем повышении утиля на иномарки категории М1 послужили катализатором продаж на внутреннем авторынке. Подобные сообщения привели к резкому увеличению реализации во второй половине сентября. Повышенный спрос на новые машины в России, полагает аналитик, сохранится вплоть до ноября, когда в силу вступит новая методика расчета утильсбора.

Инициатором нововведений выступил Минпромторг. Ведомство предложило формировать ставки утиля исходя из мощности двигателя ввозимых в Россию легковушек. Льготные тарифы, как ожидается, сохранятся лишь для автомобилей, мощность мотора которых составляет менее 160 лошадиных сил. Для всех остальных машин министерство предложило сделать повышенные ставки.

В результате грядущих нововведений, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, стремительно вырастут цены на Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Блогер Елена Лисовская, в свою очередь, спрогнозировала гибель сегмента ввозимых из Китая и Южной Кореи подержанных машин.