Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:08, 13 октября 2025Экономика

Всплеск продаж машин в России объяснили

«Автостат»: Рекордный рост продаж машин обусловлен грядущим повышением утиля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Всплеск продаж новых легковых автомобилей в сентябре на российском рынке обусловлен в том числе реакцией граждан на новости о грядущем повышении утилизационного сбора. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Суммарные объемы реализации новых легковушек в стране по итогам сентября выросли на 0,4 процента в сравнении с августовским показателем и достигли максимальной в 2025 году отметки в 122,7 тысячи единиц. Рекордные результаты на внутреннем рынке фиксируются третий месяц подряд, напомнили эксперты.

Сентябрьский прирост был во многом связан со стремлением граждан перестраховаться и приобрести автомобиль перед существенным удорожанием ряда популярных моделей, пояснил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Дополнительным фактором он назвал укрепление доллара и юаня к рублю.

Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич также считает, что новости о грядущем повышении утиля на иномарки категории М1 послужили катализатором продаж на внутреннем авторынке. Подобные сообщения привели к резкому увеличению реализации во второй половине сентября. Повышенный спрос на новые машины в России, полагает аналитик, сохранится вплоть до ноября, когда в силу вступит новая методика расчета утильсбора.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025

Инициатором нововведений выступил Минпромторг. Ведомство предложило формировать ставки утиля исходя из мощности двигателя ввозимых в Россию легковушек. Льготные тарифы, как ожидается, сохранятся лишь для автомобилей, мощность мотора которых составляет менее 160 лошадиных сил. Для всех остальных машин министерство предложило сделать повышенные ставки.

В результате грядущих нововведений, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, стремительно вырастут цены на Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Блогер Елена Лисовская, в свою очередь, спрогнозировала гибель сегмента ввозимых из Китая и Южной Кореи подержанных машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор обратил внимание на одну деталь массированной ночной атаки ВСУ на Россию

    Пушилин заявил об окружении армией России одного из городов в ДНР

    В России допустили затяжной комбинированный удар по Крыму

    Рекордная стоимость золота приблизилась к новой важной отметке

    На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Группу туристов с детьми эвакуировали в Сочи

    Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

    В Москве предотвращен теракт

    В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

    Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости