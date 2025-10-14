Силовые структуры
17:28, 14 октября 2025

Бывший главный кадровик российского Минобороны Кузнецов предстанет перед судом

Дело бывшего главного кадровика Минобороны России Кузнецова отправили в суд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о коррупции бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщила Генпрокуратура России.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело в отношении Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна расследовалось по статьям о получении и даче взятки в особо крупном размере. Уголовное дело направили в Кассационный военный суд, который рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности.

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Ему вменили получение взятки на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Мартиросяна. При обысках у генерала нашли погоны из серебра 925-й пробы и сувенирные монеты, среди которых — монета с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

14 октября по решению суда имущество бывшего главного кадровика Минобороны арестовали.

