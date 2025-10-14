Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Глава РФС оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга. Его слова приводит ТАСС.

«Я сам хочу разобраться в том, что произошло, поскольку такие ситуации не украшают наш футбол», — сказал Дюков. Он добавил, что лично намерен выяснить, что произошло между игроками на самом деле.

Матч между «Ахматом» и «Краснодаром» прошел 4 октября и завершился победой «горожан» со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил африканца с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

После игры футболисты обменялись противоречивыми заявлениями. Ндонг настаивает на расистском оскорблении, а Сперцян утверждает, что сам подвергся оскорблению на португальском языке.

