Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:19, 14 октября 2025Спорт

Карпин оценил победу над Боливией в товарищеском матче

Тренер сборной России Карпин: Первый тайм понравился, второй — не так сильно
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил победу команды в товарищеском матче с командой из Боливии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Карпина, результатами матча он в целом доволен. «Первый тайм понравился, второй — не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание», — заявил он.

Ранее состоялся матч сборных России и Иордании. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 3:0.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    В США представили антидроновую версию нового БТР AMPV

    Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

    Тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию на границе Казахстана. Как это связано с антироссийскими санкциями США и Евросоюза?

    Трамп заявил о конце БРИКС

    Путин провел три международных телефонных разговора за день

    Глава РФС оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

    Зеленский создаст военную администрацию после митинга в Одессе

    В США разработали боевой шлем с «кошачьими ушками»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости