Карпин оценил победу над Боливией в товарищеском матче

Тренер сборной России Карпин: Первый тайм понравился, второй — не так сильно

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил победу команды в товарищеском матче с командой из Боливии. Его слова приводит ТАСС.

По словам Карпина, результатами матча он в целом доволен. «Первый тайм понравился, второй — не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание», — заявил он.

Ранее состоялся матч сборных России и Иордании. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 3:0.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах. Такое решение весной 2022 года приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.