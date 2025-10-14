Интернет и СМИ
Названа дата начала процесса по разводу Самойловой с Джиганом

Суд назначил на 28 октября беседу по разводу Самойловой с Джиганом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Мировой суд в Москве назвал дату начала бракоразводного процесса блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Данные об этом были опубликованы в карточке дела на сайте единого информационного пространства мировых судей столицы.

«Назначена беседа на 28 октября 2025 года», — говорится на портале.

Ранее адвокат Александр Бенхин высказался о возможных финансовых убытках Джигана после развода с Самойловой. Как заявил специалист, рэпер после расторжения брака должен будет отдавать 50 процентов от своего официального дохода.

О том, что Самойлова разведется с Джиганом, стало известно 9 октября. Уточнялось, что блогерша подала заявление в мировой суд 6 октября. При этом отец рэпера опроверг сообщения о его разводе.

.
