Наука и техника
12:37, 14 октября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Названа главная проблема при использовании Tomahawk ВСУ

Живов: Tomahawk не применить без участия США, что станет объявлением войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Основной проблемой при использовании крылатых ракет Tomahawk Вооруженными силами Украины (ВСУ) является невозможность их использования без участия разведданных и навигации США, что станет объявлением войны России, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Дело не в мобильных установках. Различные мобильные платформы для запуска Tomahawk и так есть. (...) Дело в том, что Tomahawk невозможно применять без прямого участия Вооруженных сил США. Они пытаются самостоятельно научить применять эти ракеты Японию и своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, насколько я слышал, пока [эти попытки] успехом не увенчались. Следовательно, если на Украину приедут Tomahawk и будут применяться, то будет непосредственное участие США в конфликте. И скрыть его будет невозможно», — сказал Живов.

Он подчеркнул, что прямое участие США в ударе ракетами по территории России — это объявление войны. Живов отметил, что США могут рискнуть и поставить ракеты.

«Ракета находится в комплексе вооружений, чтобы применить ракету, нужна пусковая установка, специалисты, разведка и спутниковая навигация этих ракет», — пояснил он, отметив, что все это возможно только при участии Вооруженных сил США.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) могут обнаружить Tomahawk и сбить, уточнил Живов. Однако Tomahawk могут огибать ландшафт и зоны систем ПВО, но для этого необходима информация об их расположении.

Чтобы использовать Tomahawk, нужно сперва провести разведку территории России. Кто это будет проводить? Естественно, американские вооруженные силы

Алексей Живоввоенный эксперт

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что передача Украине американских ракет Tomahawk может плохо кончиться. По его словам, необходимость привлечения американских военных для использования Tomahawk является очевидным фактом.

Президент США Дональд Трамп говорил о том, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.

