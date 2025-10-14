Спорт
08:33, 14 октября 2025Спорт

Победный гол СКА в ворота «Автомобилиста» признали ошибочным после матча

КХЛ признала ошибочным победный гол СКА против «Автомобилиста»
Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признал победный гол СКА в матче против «Автомобилиста» ошибочным уже после завершения игры.

Встреча завершилась победой армейцев из Санкт-Петербурга со счетом 2:1, однако департамент заявил, что при фиксации гола произошла ошибка, шайба не пересекла линию ворот.

«Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь», — говорится в сообщении.

Департамент судейства принес извинения СКА и «Автомобилисту».

Также КХЛ пожизненно отстранила судью видеоповторов после того, как он ошибочно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал решающим в матче. Эта победа позволила петербургскому клубу прервать серию из пяти поражений, которая длилась с 27 сентября.

