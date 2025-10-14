Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:38, 14 октября 2025Россия

Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

Крапивник предложил ответ РФ, который остановит США в развязывании ядерной войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник допустил, что мобильные платформы для ракет Tomahawk уже могут находиться на территории Украины. Он предложил ответ России, способный остановить Штаты от развязывания ядерной войны, в разговоре с «МК».

Крапивник отметил, что пусковые установки и ракеты находятся под контролем исключительно американских специалистов, и даже в случае их расположения на территории Украины украинцев «на пушечный выстрел не подпустят к этим установкам, даже кнопку не дадут нажать».

Он также указал на одну проблему — любая крылатая ракета может быть с ядерной боеголовкой. «Какая в итоге прилетела боеголовка — фугасная, кассетная или ядерная — выяснится только после взрыва», — объяснил Крапивник.

Материалы по теме:
«Ракеты в качестве взятки». На Западе назвали возможное условие для передачи Украине Tomahawk
«Ракеты в качестве взятки». На Западе назвали возможное условие для передачи Украине Tomahawk
Сегодня
Генсек НАТО жалуется на долгое ожидание поставок F-35 и Patriot. Он описал ситуацию анекдотом про Lada и холодильник
Генсек НАТО жалуется на долгое ожидание поставок F-35 и Patriot. Он описал ситуацию анекдотом про Lada и холодильник
Сегодня

Военный эксперт также порассуждал, каким может быть ответ. «Нужно объявить, что как только первая ракета взлетит в сторону Москвы, Вашингтон прекращает существовать, вместо мегаполиса мы оставим большую радиоактивную воронку. А Европе можно пообещать удар по американским складам ядерного оружия в Европе», — предложил он, подчеркнув, что «там понимают только такие жесткие заявления».

Ранее стало известно, что власти США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета The Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход вооруженного конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    Отправленный в отставку матом чиновник прокомментировал случившееся

    Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

    В Финляндии высказались об ослаблении России

    Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

    Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

    Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

    Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

    НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

    Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости