Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

Крапивник предложил ответ РФ, который остановит США в развязывании ядерной войны

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник допустил, что мобильные платформы для ракет Tomahawk уже могут находиться на территории Украины. Он предложил ответ России, способный остановить Штаты от развязывания ядерной войны, в разговоре с «МК».

Крапивник отметил, что пусковые установки и ракеты находятся под контролем исключительно американских специалистов, и даже в случае их расположения на территории Украины украинцев «на пушечный выстрел не подпустят к этим установкам, даже кнопку не дадут нажать».

Он также указал на одну проблему — любая крылатая ракета может быть с ядерной боеголовкой. «Какая в итоге прилетела боеголовка — фугасная, кассетная или ядерная — выяснится только после взрыва», — объяснил Крапивник.

Военный эксперт также порассуждал, каким может быть ответ. «Нужно объявить, что как только первая ракета взлетит в сторону Москвы, Вашингтон прекращает существовать, вместо мегаполиса мы оставим большую радиоактивную воронку. А Европе можно пообещать удар по американским складам ядерного оружия в Европе», — предложил он, подчеркнув, что «там понимают только такие жесткие заявления».

Ранее стало известно, что власти США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета The Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход вооруженного конфликта.