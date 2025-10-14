«Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

Радиостанция УВБ-76 передала два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «токосъемник» и «файлораек». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Во вторник, 14 октября, в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучали две новые шифровки с перерывом в полчаса. Первая была передана в 14:13 по московскому времени и включала слово «токосъемник». Вторая передача, содержавшая слово «файлораек», произошла в 14:37 по московскому времени.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.