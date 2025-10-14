Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:45, 15 октября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала вид сзади в обтягивающем платье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в обтягивающем черном платье. Брюер отметила, что проводит осень в Калифорнии. Пост собрал более 22 тысяч лайков.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала фигуру в красном платье с откровенным декольте. Спортсменка рассказала, что посетила свадьбу друзей в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

    Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости