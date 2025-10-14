Стала известна судьба в одиночку давшего бой пятерым украинцам российского штурмовика

В одиночку давшего бой пятерым украинцам российского штурмовика с позывным Мио представили к награде. Он отмечен золотой звездой Героя России, указано в публикации Telegram-канала «Mash на Донбассе».
Когда именно были поданы документы о награде, не уточняется. Настоящее имя бойца не раскрывается.
Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
Известно, что после того, как Мио в одиночку ликвидировал пятерых противников из Вооруженных сил Украины (ВСУ), его безуспешно попытался атаковать шестой украинский солдат.
Ранее сообщалось, что российский боец Андрей Логинчук в одиночку сразился с восемью солдатами ВСУ и занял важную позицию.