Стала известна судьба в одиночку давшего бой пятерым украинцам российского штурмовика

Штурмовика с позывным Мио представили к званию Героя за бой с 5 солдатами ВСУ

В одиночку давшего бой пятерым украинцам российского штурмовика с позывным Мио представили к награде. Он отмечен золотой звездой Героя России, указано в публикации Telegram-канала «Mash на Донбассе».

Когда именно были поданы документы о награде, не уточняется. Настоящее имя бойца не раскрывается.

Известно, что после того, как Мио в одиночку ликвидировал пятерых противников из Вооруженных сил Украины (ВСУ), его безуспешно попытался атаковать шестой украинский солдат.

Ранее сообщалось, что российский боец Андрей Логинчук в одиночку сразился с восемью солдатами ВСУ и занял важную позицию.