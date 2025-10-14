Наука и техника
10:52, 14 октября 2025

Т-80УД заметили в США

Танк Т-80УД заметили в США на испытательном полигоне
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Поставленный Украиной танк Т-80УД заметили в США на испытательном полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Очередной кадр с танком Т-80УД в США, предположительно, на испытательном полигоне Юма. Как заявляется, фото октября 2025 года», — говорится в публикации.

Там отмечается, что танк, оснащенный модулями динамической защиты «Нож» и комплексом активной защиты «Дрозд», был поставлен Украиной в 2003 году.

В сентябре 2024 года портал Army Recognition сообщил, что украинскую модификацию советского танка Т-72 заметили в ходе учений армии США Northern Strike 24.

В ноябре 2021 года «Российская газета» рассказала, как видимость украинского танка Т-84 в тепловизионный прицел проверили в ходе испытаний в США.

