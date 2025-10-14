Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:00, 14 октября 2025Спорт

Украинский биатлонист оскорбил поддержавшего российских спортсменов Фуркада

Украинский биатлонист Пидручный оскорбил поддержавшего россиян Фуркада
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный. Фото: @dmytro.pidruchnyi

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оскорбил шестикратного олимпийского чемпиона по биатлону Мартена Фуркада, поддержавшего российских спортсменов в связи с длительным отстранением от международных турниров.

Спортсмен прикрепил изображение клоуна к сообщению о Фуркаде. «Каким был, таким и остался», — подписал пост он.

Ранее Фуркад высказался по поводу отстранения российских спортсменов. Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны.

В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов было отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости