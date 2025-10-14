Спорт
В Израиле отреагировали на призыв стран отстранить их от международных турниров

В Федерации футбола Израиля назвали призыв к отстранению сборной лицемерием
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес отреагировал на призыв стран отстранить сборную от международных турниров. Его слова приводит Corriere della Sera.

Заурес заявил, что никто не объяснил, какую пользу может принести изоляция Израиля, и добавил, что в свете текущих событий угроза отстранения уже потеряла актуальность. Он охарактеризовал подобные требования как лицемерные. Заурес выразил надежду, что футбол может снова стать площадкой для восстановления сотрудничества и взаимопонимания между народами.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

Отборочный матч чемпионата мира 2026 между сборными Италии и Израиля состоится позднее 14 октября. Он начнется в 21:45 по московскому времени.

