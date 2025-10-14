Экономика
В России резко подорожал сидр

Ъ: Сидр подорожал в России на 26 %
Дмитрий Воронин

Фото: Goskova Tatiana / Shutterstock / Fotodom

В октябре средняя цена сидра в несетевой рознице выросла в России год к году на 26 процентов, до 358 рублей за литр. Об этом со ссылкой на данные разработчика кассового ПО «Эвотор» пишет «Коммерсантъ».

По словам участников рынка, резкий рост стоимости напитка связан с ценами на технические яблоки, подорожавшими в опте примерно на 40 процентов, а также рядом других факторов, среди которых удорожание упаковки, логистики и рост зарплат.

Дополнительное давление на цены оказало и повышение акцизов на 15 процентов, размер которых увеличится еще на 10 процентов, до 33 рублей за литр и в следующем году, говорится в материале. Также там отмечается, что с 2026 года в РФ будет запрещен оборот фруктовых и ароматизированных сидров, не произведенных из яблочного сока.

Технические яблоки значительно дорожают из-за неурожая второй год подряд. В 2024-м рост цен на них достигал к августу 67 процентов. Значительное увеличение объемов производства сидра, пуаре и медовухи (на 43,8 процента по итогам года) эксперты объясняли в том числе тем, что из-за повышения акцизной ставки производители, которые ранее маркировали свою продукцию как «плодовую алкогольную», теперь перевели ее в категорию сидра.

В 2025-м, по данным на конец августа, стоимость яблок в целом прибавила порядка 14 процентов. В июне глава Минсельхоза Оксана Лут прогнозировала, что из-за весенних заморозков российские аграрии не доберут около 100 тысяч тонн яблок, но урожай все равно вырастет на 200 тысяч тонн, примерно до двух миллионов.

    Все новости