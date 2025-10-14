Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

Журналист Л'Эрмитт: Подписание Шумахером шлема является положительным знаком

Журналист французского издания L'Equipe Стефан Л'Эрмитт сообщил о положительном знаке в состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его цитирует Daily Mail.

Л'Эрмитт заявил, что положительной динамой является то, что бывший спортсмен смог подписать шлем для благотворительного мероприятия. При этом он подчеркнул то, что никто не видел, как Шумахер ходит и говорит.

В апреле стало известно, что Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона, организованного Джеки Стюартом. Уточнялось, что инициалы M.S. немец оставил с помощью супруги Коринны.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Он продолжает восстановление в условиях строгой конфиденциальности.