КХЛ обновит систему видеопросмотра после ошибочно засчитанного гола СКА

Анисимов: КХЛ обновит систему видеопросмотра после ошибки с голом СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов высказался об ошибочно засчитанной шайбе СКА в матче регулярного чемпионата лиги против «Автомобилиста» (2:1). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Анисимова, арбитр видеоповторов нарушил протокол принятия решений. «Такие случаи у нас происходят. Слава богу, что очень‑очень редко, один из тысячи», — заявил главный судья.

Анисимов добавил, что не считает произошедшее системным случаем. Он также пообещал обновить техническую часть системы видеопросмотра.

Ранее КХЛ пожизненно отстранила судью видеоповторов после того, как он ошибочно засчитал гол СКА. Шайба в эпизоде с броском Андрея Педана попала в ворота с внешней стороны сетки.