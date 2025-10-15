Гонорар Диброва после развода вырос в три раза

KP.RU: Гонорар телеведущего Дмитрия Диброва после развода вырос в три раза

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода начал брать больше денег за ведение частных мероприятий. Как стало известно KP.RU, гонорар ведущего вырос в три раза.

Отмечается, что Дибров стал востребован после скандала вокруг расставания с женой Полиной. В конце сентября он вернулся в телеигру «Кто хочет стать миллионером?», которую вел с 2008 по 2022 годы, и теперь будет по очереди вести ее с певицей Юлианной Карауловой. Кроме того, он сейчас снимается в шоу «Антропология» на Первом канале и проекте «Сессия», который выходит на «VK Видео».

Также, по данным издания, Диброву стали чаще поступать заказы на ведение частных мероприятий. Сообщается, что забронировать его в качестве ведущего можно за три миллиона рублей. При этом в прошлом году гонорар знаменитости составлял всего один миллион рублей.

Ранее Дибров обратился к бизнесмену Роману Товстику, в отношениях с которым состоит его бывшая супруга. Телеведущий заявил, что ему наставили рога, и назвал оппонента «облысевшей фасолью».

25 сентября Дибров официально развелся с женой Полиной после 16 лет брака. Перед этим супруга телеведущего дала интервью, в котором рассказала, что стала относиться к мужу как к отцу и наставнику. Кроме того, она призналась в чувствах к другому мужчине — Товстику.