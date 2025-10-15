Раскрыта причина неявки Macan в военкомат

Shot: Рэпер Macan отправится на службу в армию в конце ноября

Журналисты не дождались рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan, в сборном пункте военного комиссариата, поскольку назначенная дата оказалась фейковой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Корреспонденты ожидали появления исполнителя в сборном пункте в среду, 15 октября, однако Macan так и не приехал в военкомат. По данным канала, на самом деле музыкант отправится на службу лишь в конце ноября. Ранее он прошел медкомиссию, по результатам которой ему присвоили категорию А. Сообщается, что через месяц артист поедет в армию из городского сборного пункта в Москве.

6 октября Macan объявил, что отправляется служить в армию. Рэпер пояснил, что получил повестку, и призвал не верить информации о своем задержании.

До этого сообщалось, что Косолапов станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за этот год он проигнорировал не менее шести повесток.