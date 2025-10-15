«Торпедо» вернуло уволенного два месяца назад тренера

«Торпедо» вернуло уволенного два месяца назад тренера Олега Кононова

Московское «Торпедо» вернуло Олега Кононова на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Уточняется, что решение принято учредителями «Торпедо» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым. Кононов будет готовить команду к матчу 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором москвичи 16 октября сыграют с «Велесом».

Кононов вернулся в «Торпедо» спустя два месяца. Он был уволен с поста главного тренера команды 15 августа. Предшественником Кононова был Дмитрий Парфенов, которого торпедовцы уволили ранее 15 октября через месяц после назначения.

В нынешнем сезоне с «Торпедо» успели поработать четыре тренера. Команда с десятью очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.