«Торпедо» вернуло уволенного два месяца назад тренера

Олег Кононов

Олег Кононов . Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Московское «Торпедо» вернуло Олега Кононова на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Уточняется, что решение принято учредителями «Торпедо» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым. Кононов будет готовить команду к матчу 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором москвичи 16 октября сыграют с «Велесом».

Кононов вернулся в «Торпедо» спустя два месяца. Он был уволен с поста главного тренера команды 15 августа. Предшественником Кононова был Дмитрий Парфенов, которого торпедовцы уволили ранее 15 октября через месяц после назначения.

В нынешнем сезоне с «Торпедо» успели поработать четыре тренера. Команда с десятью очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.

    Все новости