07:45, 16 октября 2025Спорт

Украинская фигуристка показала фигуру в кружевном белье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @sfffvsg

Украинская фигуристка Софья Голиченко выложила новые фотографии в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах спортсменка показала фигуру в красном кружевном белье. На спортсменку подписано более 2000 человек.

20-летняя Голиченко выступает в парном фигурном катании. В 2022 году с партнером Артемом Даренским она завоевала титул чемпионки Украины. В том же году спортсменка стала участницей Олимпиады в Пекине.

Ранее американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала вид сзади в обтягивающем платье. Спортсменка позировала в обтягивающем черном платье.

