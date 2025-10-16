Спорт
Футболист сборной России оценил чувство юмора Дзюбы

Вратарь сборной России Агкацев: Комментарии Дзюбы как стендап-выступление
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев оценил чувство юмора российского нападающего «Краснодара» Артема Дзюбы. Его слова приводит Sport24.

По словам Агкацева, Дзюба во время пребывания в расположении национальной сборной часто шутит на тренировках, и у него хорошо это получается. «Каждый матч против Дзюбы — это нечто. Он все комментирует на поле. Всякий раз это как стендап-выступление, но все по-доброму, очень смешно», — отметил футболист.

Агкацев также отметил, что у него в целом сложились хорошие отношения с футболистом. «Он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха. Дзюбе дано это — он харизматичный, любит быть в центре внимания», — заключил футболист.

Ранее Агкацев принял участие в товарищеских матчах сборной. 10 октября россияне обыграли Иран со счетом 2:1. Затем команда одержала победу над сборной Боливии 14 октября со счетом 3:0.

