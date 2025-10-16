Слухи о звонке Трампа Путину приподняли российский рынок

Индекс Мосбиржи вырос до максимума за неделю на слухах о звонке Трампа Путину

На фоне сообщений СМИ о готовящемся телефонном звонке президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину российский фондовый рынок перешел к резкому росту. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся до 2617 пункта, что стало максимумом с начала недели. Инвесторы надеются, что разговор поможет предотвратить усиление геополитической эскалации.

Общение Трампа и Путина с начала этого года за неимением прочих поводов остается главным триггером для роста стоимости российских акций. Участники рынка пытаются угадать, в какой момент стороны придут к пониманию, чтобы купить бумаги по минимальной стоимости.

Ранее подобные всплески заканчивались откатом индекса к минимальным значениям. Последний прилив оптимизма наблюдался на фоне переговоров Путина и Трампа на Аляске. В связи с тем, что последствий этой встречи не наблюдается, а разговоры о возможном снятии санкций затихли, индикатор опустился ниже, чем был на момент до встречи.