Спрос россиян на один вид машин вырос

«Дром»: Продажи подержанных машин в России выросли на 17 % в июле-сентябре

По итогам июля-сентября суммарные объемы продаж подержанных машин на российском авторынке увеличились на 17 процентов в сравнении с показателем за апрель-июнь. О росте спроса граждан на этот вид автомобилей сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевого портала «Дром».

Увеличение интереса россиян к подержанным автомобилям аналитики зафиксировали во всех федеральных округах. Наиболее стремительный рост спроса эксперты отметили на Дальнем Востоке. Там продажи б/у авто увеличились на 25 процентов в квартальном выражении. В Сибири спрос вырос на 18 процентов. Спрос в Приволжском и Центральном федеральных округах вырос на 13 процентов.

Наращивание реализации подобного вида машин в стране происходит вопреки их подорожанию. Средняя стоимость подержанного автомобиля за отчетный период увеличилась в большинстве частей России. На Дальнем Востоке показатель вырос на 4 процента и достиг 1 миллиона рублей. В Сибири цены на такие машины составили в среднем 841 тысячу рублей, на юге страны б/у авто подорожали на 5 процентов и достигли отметки в 917 тысяч рублей, а в Приволжье — на 3 процента, до 794 тысяч рублей. Единственным исключением стал Центральный федеральный округ, там подержанные автомобили подешевели в среднем на 2 процента, до 1,2 миллиона рублей.

Аналитики объясняют рост спроса россиян на подержанные автомобили в том числе стремлением граждан закупиться впрок на фоне новостей о грядущем повышении утильсбора. Ранее Минпромторг предложил рассчитывать ставку сбора исходя из мощности двигателя ввозимых в стране иномарок. Льготные тарифы ведомство захотело оставить только для машин с мощностью мотора не выше 160 лошадиных сил. На этом фоне блогер Елена Лисовская спрогнозировала резкое падение ввоза б/у авто из Китая и Южной Кореи. В дальнейшем, отметила она, это станет для физических лиц невыгодно из-за повышенных ставок.