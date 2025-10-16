Украинский RAM-2X оказался дешевой копией российского «Ланцета»

ТАСС: Украинский RAM-2X — удешевленная копия российского «Ланцета»

Украинский дрон-камикадзе RAM-2X оказался удешевленной копией российского беспилотника «Ланцет». Об этом со ссылкой на оператор расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala группировки войск «Днепр» с позывным Аякс сообщает ТАСС.

По словам бойца, на Украине «взяли и скопировали», а оригинальное изделие превосходит копию по связи и устойчивости. «RAM-2X — просто аналог скопированный, максимально удешевленный, потому что ничего своего у них нет», — уточнил оператор расчета БПЛА.

Оператор разведывательной ударной роты батальона БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Физрук добавил, что украинская сторона применяет RAM-2X в связке с разведывательным беспилотником Shark.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что в сентябре по интенсивности применения российские дроны-камикадзе «Молния-2» обогнали аппараты линейки «Ланцет».

Также в октябре газета «Известия» написала, что главными козырями «Молнии-2» выступают «мощная боевая часть и дальность действия, сочетающиеся с низкой ценой благодаря потоковому производству».