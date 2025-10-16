Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:41, 16 октября 2025Наука и техника

Украинский RAM-2X оказался дешевой копией российского «Ланцета»

ТАСС: Украинский RAM-2X — удешевленная копия российского «Ланцета»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинский дрон-камикадзе RAM-2X оказался удешевленной копией российского беспилотника «Ланцет». Об этом со ссылкой на оператор расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala группировки войск «Днепр» с позывным Аякс сообщает ТАСС.

По словам бойца, на Украине «взяли и скопировали», а оригинальное изделие превосходит копию по связи и устойчивости. «RAM-2X — просто аналог скопированный, максимально удешевленный, потому что ничего своего у них нет», — уточнил оператор расчета БПЛА.

Оператор разведывательной ударной роты батальона БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Физрук добавил, что украинская сторона применяет RAM-2X в связке с разведывательным беспилотником Shark.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что в сентябре по интенсивности применения российские дроны-камикадзе «Молния-2» обогнали аппараты линейки «Ланцет».

Также в октябре газета «Известия» написала, что главными козырями «Молнии-2» выступают «мощная боевая часть и дальность действия, сочетающиеся с низкой ценой благодаря потоковому производству».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости