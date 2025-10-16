В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

ФИФА заявила, что матч между сборными США и России можно провести на стадионе ЧМ

Матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста высказался о возможности провести матч между сборными США и России. Его слова приводит Sport24.

Деста заявил, что игру можно провести на стадионе чемпионата мира, который пройдет в США. Он подчеркнул, что запретов от ФИФА по этому вопросов не будет. Главным представитель ФИФА назвал согласие и обращение с официальным письмом российской стороны по этому вопросу.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал ответ на предложение сыграть матч против национальной команды США. Специалист заявил, что ему было бы интересно провести товарищеский матч против американцев.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.