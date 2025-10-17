Артемий Лебедев раскрыл мнение об Арестовиче

Артемий Лебедев назвал Алексея Арестовича мутным и ненадежным человеком

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мутным и ненадежным человеком. Мнение о политике он раскрыл в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

Лебедев счел Арестовича талантливым, изворотливым и артистичным человеком и отметил, что благодаря этим качествам ему удавалось применять себя в разных ролях. «Он то военный эксперт, то какой-то шпион, то он консультант президента, то он актер, то он еще кто-то. Абсолютно мутный ***, которого, конечно, никуда нельзя допускать, потому что он максимально ненадежный и скользкий», — сказал блогер.

Дизайнер также поиронизировал над фантазиями Арестовича на тему того, что, став президентом Украины, он бы первым делом полетел в Москву. «Называется "Я хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами". Удачи», — пошутил Лебедев.

6 октября на YouTube-канале журналистки и телеведущей Ксении Собчак вышло большое интервью с Арестовичем. Среди прочего бывший советник главы офиса президента Украины заявил о компромате на украинского лидера Владимира Зеленского и рассказал о политических целях экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.