21:59, 17 октября 2025Спорт

Известный футболист перестал раздавать бесплатные автографы

Футболист Ламин Ямаль перестал раздавать бесплатные автографы из-за контракта
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Игрок футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Ламин Ямаль прекратил бесплатно давать автографы фанатам. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что решение связано с тем, что игрок рассматривает коммерческое предложение о продаже своих автографов через специальную платформу. В настоящее время футболист ведет переговоры с компанией, специализирующейся на продаже спортивных товаров с подписями известных спортсменов.

Цель сделки — сделать автограф Ямаля редким и эксклюзивным товаром, что должно повысить его коммерческую стоимость. В результате сувениры и футбольная атрибутика с автографом футболиста будут доступны только через официальный канал продаж.

Издание утверждает, что футболист по-прежнему общается с фанатами и фотографируется, однако автографов больше не оставляет. Руководство «Барселоны» поддержало решение Ямаля и намерено провести переговоры о выделении ограниченного количества подписей для официальных нужд клуба.

Ранее Ямаля назвали основным номинантом на получение приза лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/2025 «Золотой мяч». Обладателем приза в итоге стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

