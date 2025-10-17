Капитана «Краснодара» исключили из списка номинантов на премию «Джентльмен года»

Капитан футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян исключен из списка номинантов на премию «Джентльмен года», вручаемой газетой «Комсомольская правда». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, причиной предварительно стал расистский скандал с участием игрока. Он произошел в матче «Краснодара» с «Ахматом» (2:0).
Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц огласил результаты расследования инцидента с обвинениями в расизме Сперцяна в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга. Футболисты примирились и попросили КДК более не расследовать вопрос о нанесенных оскорблениях на расовой почве.
Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Приз получают за честную игру, благородство и примерное поведение на поле.