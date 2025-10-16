РФС огласил решение по инциденту с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

Григорьянц: КДК РФС урегулировал конфликт между Сперцяном и Ндонгом

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц огласил результаты расследования инцидента с обвинениями в расизме капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в адрес игрока «Ахмата» Усмана Ндонга. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате обмена репликами возникло недопонимание. В присутствии руководителей клубов конфликт был урегулирован, стороны не имеют друг к другу претензий», — сказал Григорьянц. Он отметил, что футболисты примирились и попросили КДК более не расследовать вопрос о нанесенных оскорблениях на расовой почве.

Матч между «Ахматом» и «Краснодаром» прошел 4 октября и завершился победой «горожан» со счетом 2:0. На 81-й минуте Сперцян, по словам Ндонга, оскорбил его на расовой почве. Арбитр удалил африканца с поля, а Сперцян получил желтую карточку за провокацию.

После игры футболисты обменялись противоречивыми заявлениями. Ндонг настаивает на расистском оскорблении, а Сперцян утверждает, что сам подвергся оскорблению на португальском языке.