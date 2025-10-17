На Западе назвали встречу Путина и Трампа в Будапеште болезненным ударом для Европы

Telegraph назвала встречу Путина и Трампа в Будапеште болезненным ударом для ЕС

Британская газета The Telegraph назвала ожидаемую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште болезненным ударом для Европейского союза (ЕС).

«Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы», — считают журналисты западного издания.

В статье отмечается, что президент Венгрии Виктор Орбан, принимая российско-американский саммит, лишь укрепит свой авторитет и нивелирует попытки Европы ослабить его власть.

Ранее российский политолог Алексей Мухин назвал отличным троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Будапеште.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

Столицу Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

