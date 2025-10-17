Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

Блогерша Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в откровенном наряде на фоне развода с рэпером Джиганом. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша показала фигуру в облегающем образе, состоящем из укороченного топа с глубоким декольте и леггинсов с высокой талией. При этом звезда собрала волосы в низкий хвост. Внешний вид завершило массивное кольцо.

Ранее Самойлова постреляла из ружья на фоне развода с Джиганом. Знаменитость была одета в спортивный костюм и пуховик. В качестве обуви она выбрала меховые тапки.

О разладе в отношениях Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

17 октября Самойлова подтвердила сообщения о разводе.