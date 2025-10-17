Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 17 октября 2025Ценности

Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

Блогерша Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в откровенном наряде на фоне развода с рэпером Джиганом. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша показала фигуру в облегающем образе, состоящем из укороченного топа с глубоким декольте и леггинсов с высокой талией. При этом звезда собрала волосы в низкий хвост. Внешний вид завершило массивное кольцо.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее Самойлова постреляла из ружья на фоне развода с Джиганом. Знаменитость была одета в спортивный костюм и пуховик. В качестве обуви она выбрала меховые тапки.

О разладе в отношениях Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

17 октября Самойлова подтвердила сообщения о разводе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Артемий Лебедев назвал одну из самых переоцененных достопримечательностей мира

    Звезда «Беспринципных» признался в нелюбви к Патрикам

    В Минобороны России заявили о возможном изменении ситуации в зоне СВО

    Умерла звезда «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

    Российский полицейский выдал мать замуж и попал в СИЗО

    Пьяные пассажиры с ребенком устроили дебош в самолете на российском курорте

    Полет крылатой ракеты над Украиной попал на видео

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости