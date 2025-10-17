Спорт
22:51, 17 октября 2025Спорт

Роднина оценила перспективы Валиевой в фигурном катании после возвращения в спорт

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы российской фигуристки Камилы Валиевой после ее возвращения в спорт. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению Родниной, путь к новым спортивным достижениям у Валиевой будет непростым. «Камила была вынуждена прервать карьеру совсем молодой. С тех пор ее тело поменялось, да и в психике наверняка произошли изменения. Слово "соревноваться" в отношении нее — понятие пока далекое», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует возобновить спортивную карьеру. 25 октября спортсменка официально сможет возобновить тренировки. 25 декабря срок дисквалификации Валиевой истечет, и она сможет выступать на соревнованиях.

Валиева не выступает из-за дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

