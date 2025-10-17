Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

НБКИ: Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в РФ выросла на 0,3 п.п.

По итогам сентября 2025 года доля отказов по заявкам на предоставление розничных кредитов в России увеличилась на 0,3 процентного пункта (п.п.) в сравнении с августовским показателем и достигла отметки в 77,7 процента. О том, что отечественные финансовые организации стали чаще давать отрицательный ответ на подобные обращения граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в последний летний месяц доля отказов по заявкам на розничные кредиты в стране находилась на уровне в 77,4 процента. В годовом выражении сентябрьский показатель увеличился на 0,2 п.п. В первый месяц осени 2024-го доля отрицательных ответов финорганизаций составляла 77,5 процента, напомнили в НБКИ.

Среди регионов наибольшие доли отказов эксперты зафиксировали в Забайкальском крае (79,9 процента), Кемеровской области (79,7 процента) и Краснодарском крае (79,6 процента). В топ-5 по этому показателю также вошли Омская (79,5 процента) и Новосибирская (79,4 процента) области. Наименьшие доли отказов аналитики отметили в Нижегородской области (73,2 процента), Москве (73,6 процента) и Удмуртской Республике (73,9 процента). Высокие доли были также зафиксированы в Воронежской области (73,9 процента) и Санкт-Петербурге (74,7 процента).

Эксперты объясняют увеличение доли отказов по кредитным заявкам граждан в том числе ужесточением регулирования выдач руководством Центробанка (ЦБ). С учетом высокой долговой нагрузки значительной части населения банки стремятся избежать лишних рисков и стараются тщательно подходить к рассмотрению подобных обращений россиян. В сложившихся реалиях, отмечали в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в стране в обозримом будущем не стоит. Ключевая ставка все еще находится на заградительном уровне, а весомых предпосылок для ее резкого снижения в краткосрочной перспективе не предвидится, констатировал он.