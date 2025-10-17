Ценности
17:20, 17 октября 2025

Врач раскрыла россиянкам способы правильно выбрать бюстгальтер

Акушер-гинеколог Ирина Рыбина: Бюстгальтер должен повторять форму груди
Екатерина Ештокина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач акушер-гинеколог Ирина Рыбина раскрыла россиянкам способы правильно выбрать бюстгальтер. Соответствующий материал публикует издание aif.ru.

По словам эксперта, в первую очередь бюстгальтер должен повторять форму груди, не впиваясь и не образуя пустот. Кроме того, грудь должна быть тщательно зафиксирована, чтобы имелась надежная поддержка.

В то же время Рыбина призвала избегать слишком тесных моделей, которые нарушают кровообращение. Помимо этого, доктор обратила внимание на лямки, которые не должны давить на плечи, а также косточки. «Они не должны быть жесткими и впиваться в тело. Желательно, чтобы внутри чашек не было грубых швов, которые могут натирать», — пояснила она.

В заключение собеседница издания посоветовала выбирать нижнее белье из мягких натуральных тканей, таких как хлопок.

В июле российский врач раскрыл опасность популярных силиконовых накладок на грудь. Врач-онколог и маммолог Александр Михайлов предупредил, что от клеящей основы или материала могут появиться аллергия или раздражение.

