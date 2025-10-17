В Кремле выразили соболезнования родным погибшего военкора Зуева

Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора Зуева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным военного корреспондента Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области. Его слова передает ТАСС.

«Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков пожелал скорейшего выздоровления военкору Юрию Войткевичу, который был рядом с Зуевым.

Ранее соболезнования в связи с гибелью Зуева выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что российские журналисты давно стали мишенью на Украине.

О смерти Зуева сообщалось 16 октября. Военкор погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника. Войткевич получил серьезное ранение, ему провели операцию, сейчас он находится в стабильном состоянии.

Иван Зуев работал в РИА Новости. Его профессионализм был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте военкору была объявлена благодарность президента России.