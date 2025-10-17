Фигуристка Александра Трусова обвенчалась с мужем и покрестила сына Михаила

Фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сообщила, что обвенчалась со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Также Трусова сообщила, что крестила сына Михаила. Она опубликовала фотографию двух свидетельств — о венчании и крещении.

Ранее Трусова в своем влоге рассказала о процессе родов, отметив, что ей было страшно. По словам Трусовой, она до этого момента не сталкивалась с хирургическим вмешательством, поэтому процесс родов сильно напугал ее.

6 августа Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за Игнатова.