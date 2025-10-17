Спорт
23:41, 17 октября 2025Спорт

Трусова обвенчалась с мужем и покрестила сына

Фигуристка Александра Трусова обвенчалась с мужем и покрестила сына Михаила
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сообщила, что обвенчалась со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Также Трусова сообщила, что крестила сына Михаила. Она опубликовала фотографию двух свидетельств — о венчании и крещении.

Ранее Трусова в своем влоге рассказала о процессе родов, отметив, что ей было страшно. По словам Трусовой, она до этого момента не сталкивалась с хирургическим вмешательством, поэтому процесс родов сильно напугал ее.

6 августа Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за Игнатова.

