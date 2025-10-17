Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 17 октября 2025Россия

В Госдуме ответили на планы наступления ВСУ словами известного философа

Депутат Ивлев словами Гегеля ответил на данные о планах наступления ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Чтобы оценить подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новому наступлению, нужно руководствоваться категориями возможности и действительности философа Георга Гегеля. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

«Может ли папа римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий "возможность" и "действительность". И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что то же самое происходит и с Украиной, которая уже не раз анонсировала наступления, которых не происходило. Тактическая и стратегическая инициатива на фронте полностью у армии России, несмотря на помощь Украине, подчеркнул Ивлев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинские военные намерены перейти в наступление. В Госдуме на это ответили, что новое наступление станет для ВСУ катастрофой. Российский генерал Владимир Попов, в свою очередь, перечислил три возможных направления наступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    В России воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом

    Двое россиян обокрали мясокомбинат на 38 миллионов рублей

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    В Госдуме предложили платить отказавшимся от развода семейным парам

    В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

    Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС из-за прихода нового человека

    Россиянин расправился с арендодателем квартиры

    Десятки пассажиров рейса из Турции в Москву остались без багажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости