Депутат Ивлев словами Гегеля ответил на данные о планах наступления ВСУ

Чтобы оценить подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к новому наступлению, нужно руководствоваться категориями возможности и действительности философа Георга Гегеля. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

«Может ли папа римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий "возможность" и "действительность". И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что то же самое происходит и с Украиной, которая уже не раз анонсировала наступления, которых не происходило. Тактическая и стратегическая инициатива на фронте полностью у армии России, несмотря на помощь Украине, подчеркнул Ивлев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинские военные намерены перейти в наступление. В Госдуме на это ответили, что новое наступление станет для ВСУ катастрофой. Российский генерал Владимир Попов, в свою очередь, перечислил три возможных направления наступления.