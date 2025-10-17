Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:41, 17 октября 2025Спорт

Врачи раскрыли подробности смерти 19-летнего футболиста в Казахстане

УОЗ Алматы: Футболиста Тулеу привезли в больницу в состоянии клинической смерти
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Футболиста клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу, который потерял сознание во время матча и в последствии умер, привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом Kazinform сообщили в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы.

Там также рассказали, что игрока в Центральную городскую клиническую больницу города привезла частная скорая помощь, дежурившая на матче. «При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут», — сообщили в УОЗ.

Врачи не смогли спасти игрока. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Об уходе из жизни Тулеу сообщалось 16 октября. Трагедия произошла в Алматы в матче против «Экибастуза». На 62-й минуте Тулеу почувствовал себя плохо, сел на газон и попросил партнера размять ноги. Вскоре состояние футболиста ухудшилось, и его унесли с поля на носилках.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    Минобороны России раскрыло цели ответных ударов по Украине

    Допрос ревнивца с деталями расправы над участником СВО попал на видео

    В России воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом

    Двое россиян обокрали мясокомбинат на 38 миллионов рублей

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    В Госдуме предложили платить отказавшимся от развода семейным парам

    В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

    Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС из-за прихода нового человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости