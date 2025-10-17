Врачи раскрыли подробности смерти 19-летнего футболиста в Казахстане

УОЗ Алматы: Футболиста Тулеу привезли в больницу в состоянии клинической смерти

Футболиста клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу, который потерял сознание во время матча и в последствии умер, привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом Kazinform сообщили в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы.

Там также рассказали, что игрока в Центральную городскую клиническую больницу города привезла частная скорая помощь, дежурившая на матче. «При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут», — сообщили в УОЗ.

Врачи не смогли спасти игрока. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Об уходе из жизни Тулеу сообщалось 16 октября. Трагедия произошла в Алматы в матче против «Экибастуза». На 62-й минуте Тулеу почувствовал себя плохо, сел на газон и попросил партнера размять ноги. Вскоре состояние футболиста ухудшилось, и его унесли с поля на носилках.