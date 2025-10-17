Из жизни
19:09, 17 октября 2025Из жизни

Выигравший 166 миллиардов рублей счастливчик стал помогать родному городу

Выигравший $2,04 миллиарда в лотерею Эдвин Кастро начал помогать родному городу
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @strictlyeverything

В США обладатель самого крупного лотерейного джекпота в истории начал помогать восстановить город, пострадавший во время катастрофических пожаров в Калифорнии. Об этом пишет People.

33-летний Эдвин Кастро, который в 2022 году выиграл в лотерею Powerball 2,04 миллиарда долларов (более 166 миллиардов рублей), рассказал, что решил помочь родному городу Алтадине, который сильно пострадал во время лесных пожаров в Калифорнии в январе. Счастливчик, который имеет архитектурное образование, заявил, что купил там несколько участков земли, где построит небольшие дома. «Это для людей, которые захотят переехать сюда. Сейчас нужно помогать именно им», — сказал Кастро.

Он напомнил, что не только долгое время прожил в Алтадине, но и именно там купил счастливый билет Powerball. Кастро отметил, что будет застраивать кварталы домами в том же стиле, которые были там раньше, чтобы сохранить особый облик города. Кроме того, он намерен продавать жилье только людям, желающим поселиться в городе, а не риэлторским компаниям, которые будут его сдавать по завышенным ставкам. «Я хочу, чтобы здесь чувствовалась старая атмосфера. Как будто эти дома до пожара поместили в пузырь вне времени», — сказал мультимиллионер.

Во время январских лесных пожаров в Алтадине сгорело более девяти тысяч жилых домов.

Кастро купил выигрышный лотерейный билет на заправке в городе в 2022 году. Он решил забрать выигрыш сразу и получил более 997 миллионов долларов (81,5 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что жительница США испугалась мошенников и чуть не лишилась шанса выиграть миллион долларов (81 миллион рублей). Женщина приняла звонок от организаторов лотереи за уловку мошенников.

