13:25, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Заявление генсека НАТО о квалификации российских пилотов не подтвердилось

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

16 октября генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе оскорбил российских летчиков. Он заявил, что пилоты истребителей якобы известны тем, что неумело управляют ими. Об этом сообщают РИА Новости.

В действительности российскую школу военного пилотирования называют одной из сильнейших в мире. Пилоты успели зарекомендовать себя и в ходе спецоперации. Уже в первые дни СВО они сбили минимум четыре Су-27 ВВС Украины, отмечали РИА Новости.

В 2024 году российский истребитель Су-35С сбил самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров и установил мировой рекорд.

Силу российских пилотов признают даже в ВСУ. Например, командир Грузинского национального легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамука Мамулашвили в комментарии The Wall Street Journal заявил, что в состав отрядов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» входят опытные пилоты.

В апреле летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России показал опасное сближение с американским истребителем пятого поколения F-35. Ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

«Надо понимать, что практически любое такое сближение может закончиться соприкосновением бортов, которое на таких скоростях практически гарантированно закончится катапультированием», — говорится в подписи к видео.

Подобный маневр говорит о высоком уровне профессионализма летчика.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Рютте ничего не знает о навыках российских пилотов. Он добавил, что некомпетентность характерна для многих политиков стран Европы. Его слова публикует RT.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что опыт российских летчиков гораздо больше, чем у военных НАТО.

Заявление Рютте получило широкую огласку в российских медиа. Так, его процитировали РИА Новости, «Коммерсант», «Лента.ру» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

