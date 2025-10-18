Спорт
16:27, 18 октября 2025

Дзюба оценил победы сборной России в товарищеских матчах

Дзюба: Наша сборная молодцы, что выигрывают, но хочется сильного соперника
Юлия Герасимова (редактор)
Матч России и Ирана

Матч России и Ирана. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил победы сборной России по футболу в прошедших товарищеских матчах с национальными командами Ирана и Боливии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист отметил успех сборной, но признался, что не смотрел матчи. «У Ирана, так понимаю, не было 5-6 человек. А боливийцев уверенно обыграли. Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника», — высказался Дзюба.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Карпина обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

