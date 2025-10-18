Главный тренер «Вашингтона» оценил первую шайбу Овечкина в сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Карбери: Гол Овечкина был очень важным

Главный тренер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил первый гол Александра Овечкина в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит портал Russian Machine Never Breaks.

Карбери подчеркнул, что гол Овечкина стал ключевым моментом для матча. «Это был важный момент. Игра была по-прежнему напряженная, несмотря на то, что мы контролировали ход игры. Третий гол, я думаю, только облегчил положение в группе. Это был важный гол», — отметил он.

В ночь на 18 октября Кэпиталс на своей площадке победили «Миннесота Уайлд». Основное время матча завершилось со счетом 5:1. Овечкин отметился шайбой в начале матча.

На счету Овечкина 4 очка (1 гол + 3 передачи) в пяти матчах. Хоккеист прервал личный антирекорд.