В МОК прокомментировали невыдачу виз израильским спортсменам на чемпионат мира

МОК выразил обеспокоенность из-за невыдачи виз в Индонезию гимнастам из Израиля

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал недопуск гимнастов из Израиля к участию в чемпионате мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщается на сайте организации.

В организации отметили, что их встревожило решение о невыдаче виз израильским спортсменам. «МОК обеспокоен ограничением доступа спортсменов в принимающие страны, а также бойкотом и отменой соревнований из-за политической напряженности. Эти действия лишают спортсменов права на мирные соревнования и мешают Олимпийскому движению продемонстрировать силу спорта», — говорится в тексте заявления.

В организации добавили, что обращались в международные спортивные организации, а также к правительству Индонезии с целью повлиять на принятое решение. Однако эти действия ни к чему не привели, о чем они сожалеют.

Ранее министр координации по правам человека, миграции и реформам Индонезии Юсрил Ихза Махендра сообщил, что страна отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он подчеркнул, что решение было принято на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Палестиной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.